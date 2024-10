Serie C: Sorrento-Trapani 1-1: pari per i granata in 10 uomini

StrettoWeb

Non riesce la terza vittoria consecutiva al Trapani. Sceglie la continuità mister Aronica per la sua squadra di scena a Potenza per il match contro il Sorrento. Confermati Sabatino e Carraro negli undici titolari. Scelte che portano Celiento e Crimi a partire dalla panchina, così come il rientrante Fall: al suo posto spazio a Bifulco. Dopo una gara in cui i granata hanno cercato di fare la partita, il Trapani riesce a strappare un pareggio in dieci uomini.

Le reti nel primo tempo: al gol di Musso pareggia Silvestri, entrambe le realizzazioni su calcio piazzato. Nel secondo tempo l’espulsione di Benedetti per doppio giallo crea problemi alla squadra di Aronica.

Classifica Serie C

Benevento 16 Picerno 16 Monopoli 16 Catania 15 Giugliano 14 Potenza 14 Audace Cerignola 12 Sorrento 13 Trapani 13 Cerignola 12 Cavese 10 Casertana 8 Foggia 8 Latina 7 Avellino 7 Crotone 7 Altamura 7 Messina 7 Juventus U23 6 Turris 6 Taranto 3

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.