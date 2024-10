Scalea, Eugenio Orrico entra nel Centro/Destra

StrettoWeb

Il Centro Destra/Scalea si arricchisce di un nuovo importante tassello. Ieri sera, Eugenio Orrico ha ufficialmente aderito al partito, accettando la carica di Vice Presidente. “Questa nuova entrata rappresenta un significativo rafforzamento per il Centro/Destra, che potrà contare su una figura di spicco nel panorama politico locale”, c’è scritto in una nota.

Con l’ingresso di Orrico, coordinatore comunale di Noi Moderati, il Centro Destra Scalea amplia la sua rappresentanza in Consiglio Comunale. Accanto a Roberta Croce, già Vice Presidente e esponente di Forza Italia, Orrico contribuirà a portare avanti le proposte del partito e a far sentire la voce dell’opposizione. “Siamo entusiasti dell’adesione di Eugenio Orrico al nostro gruppo”, ha dichiarato l’avvocato Achille Tenuta, Presidente del CDS. “La sua esperienza e la sua passione per la politica locale saranno fondamentali per rafforzare la nostra azione e rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini di Scalea”. Con questo nuovo assetto, il Centro Destra Scalea si presenta come una forza politica coesa e determinata, pronta a giocare un ruolo da protagonista nella vita politica della città.

