Regionali Umbria, Arianna Meloni alla presentazione della lista di Fdi: “puntiamo a vincere”

“Lanciamo una nuova sfida, quella di continuare a governare l’Umbria come fatto fino a oggi Fratelli d’Italia che ha presentato la lista per le prossime elezioni regionali nelle quali appoggia la presidente uscente ricandidata Donatella Tesei con tutto il centrodestra”. E’ quanto ha affermato Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento del partito nel corso dell’incontro che si è svolto alla sala dei Notari di Perugia. La lista è guidata dall’assessore regionale uscente Paola Agabiti Urbani.

“L’Umbria è una regione stupenda – ha detto ancora Arianna Meloni – è il cuore dell’Italia e da qui parte una nuova sfida, quella di continuare a governare questa regione come abbiamo fatto fino a oggi. Rilanciando il turismo, per il quale Tesei ha fatto tanto, il lavoro, a fianco delle imprese e delle nostre eccellenze. Credo si possa andare avanti per fare un lavoro eccezionale in simbiosi con il Governo nazionale che sta facendo un ottimo lavoro sul piano nazionale e internazionale“.

Tesei: “non possiamo tornare indietro”

“Noi questa regione dobbiamo farla correre per darle un posto tra le più sviluppate in Italia”, è quanto ha affermato la presidente umbra, Donatella Tesei, durante la presentazione dei candidati della lista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre in Umbria. “La nostra regione – ha aggiunto – era fanalino di coda perché ha subito un isolamento infrastrutturale per 30 anni. Non possiamo pensare di tornare indietro dopo il grande lavoro fatto questi anni anche con Fratelli d’Italia“, conclude Tesei.

I nomi

Della lista di Fratelli d’Italia fanno parte Paola Agabiti Urbani, Marco Celestino Cecconi, Marco Cesaro, Francesca Cova, Alessandro Cretoni, Moreno Fortini, Matteo Giambartolomei, Paola Marzioli, Luca Merli, Annalisa Mierla, Alessandro Moio, Daniele Nicchi, Andrea Nunzi, Eleonora Pace, Stefano Pascolini, Clara Pastorelli, Attilio Persia, Paolo Scura, Luciana Veschi e Simona Vitali.

