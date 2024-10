Regionali Liguria: “dove vai? Hai paura?”, volano parole grosse tra Bucci e Orlando

StrettoWeb

“Vieni qua dove vai hai paura?”. E la replica: “no io non ho paura di nessuno”. Se ne sono dette di tutti i colori i due principali candidati alla presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra.

Il battibecco è proseguito. Orlando chiede a Bucci di “non prendere soldi da concessionari pubblici”, con il sindaco di Genova, che replica: “mi inviti alla tua cena a Milano? Però vengo gratis”. Insomma, c’è molto nervosismo, sarà un’elezioni sul filo di lana, ogni voto può essere decisivo.

