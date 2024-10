Regionali Liguria, per Bucci e Orlando sarà una sfida all’ultimo voto: i sondaggi parlano chiaro | DATI

StrettoWeb

Sarà una battaglia all’ultimo voto per le elezioni regionali in Liguria che si terranno il 27 e 28 ottobre. E, tra le due parti, centrodestra e centrosinistra, c’è una vera e propria guerra sui sondaggi. L’ultima rilevazione è stata diffusa ieri sera da Porta a Porta: in base ai dati raccolti dall’istituto Noto, Bucci si attesterebbe al 47,5% delle preferenze, mentre Orlando sarebbe al 47%.

Mentre, nello scorso sondaggio dell’Istituto Noto, i due pretendenti principali si erano entrambi assestati al 46%: in una competizione che tende naturalmente al bipolarismo, i candidati al di fuori dei due schieramenti più strutturati sembrano perdere terreno. Dall’8% complessivo di una settimana fa, gli altri sette candidati hanno perso il 2,5%.

Per BiDiMedia, che ha realizzato un sondaggio commissionato da GenovaToday, la percentuale conseguita da Bucci e Orlando sarebbe rispettivamente del 47,5% e del 47%, con Nicola Morra di “Uniti per la Costituzione” al 2%. Insomma, è veramente una partita tutta da giocare dove ogni singolo voto può essere fondamentale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.