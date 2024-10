Elezioni: il sondaggio SWG, partiti e leader verso le Regionali in Liguria. Tutti i DATI

StrettoWeb

I prossimi appuntamenti segnati sulle agende dei vari leader politici sono le elezioni in Liguria, Emilia Romagna e Abruzzo. La prima dove si andrà al voto è la regione governata da due legislature da Toti, il prossimo 27 e il 28 ottobre. Per il centrodestra il candidato presidente è il sindaco di Genova Marco Bucci, per il centrosinistra è l’ex ministro Andrea Orlando. Secondo il sondaggio SWG per il Tg La7 di Enrico Mentana, Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono rispettivamente al 29,8% e al 22,4%. Il Movimento 5 Stelle dell’ex premier Conte è all’11,8%.

La Lega all’8,4%, Forza Italia all’8,3%. Bene l’Alleanza Verdi Sinistra, stabile con il 7,1%. Male gli ex partiti del Terzo Polo: Azione di Carlo Calenda al 3% e Italia Viva al 2,5%. +Europa e Sud chiama Nord di Cateno De Luca sono rispettivamente all’1,7% e all’1,2%. Stabile Noi Moderati di Maurizio Lupi, all’1%.

