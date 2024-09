Regionali Liguria, l’ultimo sondaggio ad un mese dal voto: ecco chi vince tra Orlando e Bucci

StrettoWeb

Manco poco più di un mese alle elezioni regionali in Liguria dove si voterà il 27 e 28 ottobre. A sfidarsi sono Andrea Orlando, ex ministro e candidato presidente del campo largo di centrosinistra, ed il sindaco di Genova Marco Bucci del centrodestra. Tra i candidati è emerso anche Nicola Morra, ex senatore del Movimento 5 stelle, con la lista “Uniti per la costituzione”.

I dati dei partiti

Secondo il sondaggio Tecnè, al primo posto c’è il Partito Democratico, con il 26% delle preferenze, seguito da Fratelli d’Italia con il 24%. Segue Forza Italia con il 10%, e poi si piazza la lista civica di Andrea Orlando, che ottiene l’8%. Al 7% ci sono il Movimento 5 Stelle e la Lega. Poi la lista civica di Bucci (6%), e infine Alleanza Verdi-Sinistra (5%), Italia Viva di Renzi (2%), Azione e +Europa all’1%.

I dati di Orlando, Bucci e Morra

Secondo Tecnè se la sfida fosse solo tra Orlando e Bucci il primo prenderebbe il 53% e il secondo il 47%. La presenza di Nicola Morra sottrae un 3% dei consensi al centrosinistra. Così, il vantaggio dell’ex ministro si assottiglia (50% Orlando e 47% per il sindaco di Genova). La situazione è quindi incerta, e sarà decisa negli ultimi giorni di campagna elettorale.

