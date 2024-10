Regionali Liguria, clamoroso sondaggio di Noto: parità tra Bucci e Orlando | DATI

StrettoWeb

Marco Bucci e Andrea Orlando, i principali candidati alle elezioni regionali in Liguria, sarebbero pari al 46%. È quanto emerge dal sondaggio di Noto per Porta a porta. Gli indecisi rappresentano il 31%, quindi saranno decisivi per la vittoria o del Centro/Destra o del Centro/Sinistra. Gli altri sette candidati raccoglierebbero insieme tra il 6% e il 10%.

Orlando: “sto incontrando tutti”

“Sto facendo incontri, viaggiando sui treni e sugli autobus, sto incontrando associazioni e categorie, sto facendo da solo quello che gli altri candidati non stanno facendo e lo sto facendo non solo perché penso che sia importante vincere ma anche perché ritengo che sia importante far arrivare la politica e la proposta per il futuro della regione laddove non arriva da sola”, è quanto afferma Andrea Orlando.

Bucci: “l’obiettivo è vincere”

“Mi sembra che sia uno dei sondaggi pubblici migliori che abbiamo visto, siamo contenti – afferma Marco Bucci– C’è pure qualche sondaggio nascosto sotto il materasso che dice che siamo avanti. È ovvio che siamo in corsa bene, che il centrosinistra ha perso punti, anche perché ci sono altri. Andiamo avanti, l’obiettivo è vincere. Basta avere mezzo punto più dell’avversario. Siamo sinceri, non mi basta. Però voglio che sia un bel segnale da parte dei liguri, e lo sarà”, conclude Bucci.

