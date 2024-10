Regionali Liguria, i risultati del sondaggio BiDiMedia: testa a testa tra Bucci e Orlando | DATI

StrettoWeb

Sono sostanzialmente appaiati Bucci e Orlando nel sondaggio sulle elezioni regionali in Liguria, realizzato da BiDiMedia per GenovaToday. Il candidato di centrodestra, in verità, è in leggero vantaggio sul candidato di centrosinistra: al 47,5% contro il 47% del competitor di centrosinistra. Mentre Nicola Morra si ferma al 2%.

I partiti

Per BiDiMedia il primo partito della Liguria a questa tornata elettorale sarebbe il Pd, con il 25,9%, seguito da Fratelli d’Italia con il 20,2%. Al secondo posto la lista civica Vince Liguria – Bucci Presidente con il 10,4% e la Lega con l’8%. A seguire, Avs con il 7,1% e il M5S con il 7%. Poi Forza Italia con il 5,7%. La lista Andrea Orlando Presidente è stimata al 4%, mentre Patto Civico Riformista (così come l’altra civica di Bucci, Orgoglio Liguria) è dato al 2,2%. Uniti per la Costituzione si ferma al 1,8%, mentre le altre liste al 3,5%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.