Reggio Calabria, deliberato l’avvio della procedura per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Pellaro

Sono quattro schede finanziate dal Pnrr per la Città di Reggio Calabria destinate alla creazione di nuovi asili. La Giunta comunale, su proposta del settore Lavori pubblici, ha deliberato nei giorni scorsi la realizzazione di un nuovo asilo nido via fondo Bolani a Pellaro.

Le parole di Costantino

“Con l’avvio della procedura di attuazione per la realizzazione del “Nuovo asilo nido di via Fondo Bolani Pellaro – ha chiarito l’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino – la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dal personale tecnico dipendente che impegna una spesa di 1.440.000 euro. I fondi resi disponibili dal Pnrr Missione A “Istruzione e ricerca” sono già stati imputati al bilancio comunale. Nei prossimi giorni, la stessa procedura sarà avviata per altri tre asili nido dislocati nel territorio di Catona, Modena (ex Polveriera), e Reggio centro Parco Caserta. L’investimento complessivo arriva a 1.440.000 euro e, una volta concluso, consentirà alla città di avvicinarsi finalmente alle dotazioni standard di altri territori nazionali in tema di offerta di servizi di educazione e cura della prima infanzia”.

Le parole di Nucera

“Un primo risultato importante, frutto di un lavoro sinergico che andrà a potenziare gli asili nido comunali e quindi, ad aumentare la fruibilità degli stessi da parte dell’ utenza”. Così l’assessore al Welfare e alle Politiche sociali Lucia Nucera che ha aggiunto: “entro il 2026 saranno 355 i posti disponibili negli asili nido. Un traguardo eccezionale se si pensa come eravamo partiti e che premia la professionalità e l’impegno dell’ Amministrazione Falcomatà nel voler rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli. Intanto, è stato approvato in Giunta il primo finanziamento per l’asilo di Pellaro che rientra nell’ ambito del Pnrr, a cui seguiranno quelli per gli altri tre. Continuiamo a lavorare in un’ottica di sempre maggiore attenzione al territorio, tramite l’ascolto e l’individuazione delle priorità”.

