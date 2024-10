Reggio Calabria, paura a Marina di Gioiosa: notte di fuoco, incendiate delle auto

StrettoWeb

Notte movimentata a Marina di Gioiosa, provincia di Reggio Calabria. Nella notte sono state incendiate delle automobili posteggiate nelle aree riservate ai condomini di un palazzo. Il rogo si è quindi verificato in pieno centro abitato, rischiando di allargarsi, coinvolgendo altre auto o edifici. Per fortuna, però, non si è divampato ulteriormente.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre ora gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica e i responsabili del gesto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.