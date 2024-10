Reggio Calabria, doppio appuntamento culturale per i 100 anni dalla nascita di Saverio Strati

StrettoWeb

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per domenica 20 ottobre alle ore 18:00 alla stazione FS RC S Caterina, nel ricordo di uno dei più grandi scrittori del 900: Saverio Strati, sarà ricordato con due momenti in un’unica cornice. La scrittrice Palma Comandè, attraverso racconti, immagini e video, traccerà il percorso letterario di Saverio Strati, mentre la notissima Artista Adele Canale sarà l’art director della personale “Mediterraneo in Movimento” dell’artista Elena Maria Cozzupoli.

Conduttore e moderatore della serata sarà Francesco Miroddi, fine letterato e critico d’arte. L’associazione Incontriamoci Sempre ODV, continua con il suo ricco cartellone della prima parte della rassegna Calabria D’autore, anche con iniziativa di carattere sociale, infatti mercoledì 23 ottobre dalle 16,00 alle 20,00, terrà, un corso per non sanitari di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione e tecniche di disostruzione da corpo estraneo.

Corso riconosciuto con attestato IRC , a cura del direttore del Corso Dott Francesco Stanganello , istruttori Dott Vincenzo Saffioti e Dott Vincenzo Amalfi, sarà presente un delegato del 118.

