Reggio Calabria, il 22 ottobre la conferenza “Etnobotanica e usi tradizionali delle piante”

“Etnobotanica e usi tradizionali delle piante“. Questo, il tema della conferenza della dott.ssa Miriam Patti dottoranda dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria presso il Dipartimento di Agraria, dove la dottoressa sta completando brillantemente il suo dottorato. L’etnobotanica è la scienza che studia l’uso delle piante nelle tradizioni popolari, ossia un insieme di pratiche e di consuetudini, come si ricava dall’analisi etimologica del termine, composto, appunto, da etno- (dal greco ethnos, popolo) e botanica (dal greco botane, erba).

È una scienza interdisciplinare che – attraverso l’antropologia, la botanica, la medicina e altre scienze dell’uomo e delle piante – cerca di integrare, tra loro, le diversificate conoscenze sul tema comune delle usanze popolari, per delinearne le tappe evolutive, per interpretare il loro significato culturale o per evidenziare altri aspetti come quelli storico, linguistico e sociale. Miriam nella sua relazione ci presenterà un caso studio relativo all’Area grecanica situata all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

