Reggio Calabria, l’Amministrazione incontra Castore per fare il punto della situazione: le ultime

Una riunione per fare il punto sullo stato dell’arte e per ribadire l’apporto positivo dell’Amministrazione comunale alle vicende di Castore SPL S.r.l.., società per i servizi pubblici locali della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. Al tavolo il sindaco Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco del Comune Paolo Brunetti, il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, l’assessore al Personale Domenico Battaglia, l’Amministratore delegato Domenico Mallamaci, il Direttore tecnico Augusto Lacava e le rappresentanze sindacali delle segreterie provinciali di Fisascat Cisl (Antonio Giordano, Annarosa Marrapodi), Uiltrasporti (Bruno Tomaselli), Cgil Filcams (Valerio Romano e Samantha Caridi).

L’incontro si è svolto in un clima di grande serenità e collaborazione anche alla luce dei positivi risultati portati avanti dalla società partecipata. Mallamaci ha ringraziato l’Amministrazione comunale con il Sindaco Falcomatà e l’Assessore Battaglia e le organizzazioni sindacali, ed ha sottolineato la grande disponibilità da parte degli uffici comunali nel portare avanti “il programma di miglioramento del canone per riuscire a dare le risposte occupazionali necessarie e indispensabili per la società”.

Le parole di Falcomatà

Il Sindaco Falcomatà ha ricordato le tante riunioni “necessarie a riorganizzare i servizi a livello cittadino e metropolitano alla luce di alcune novità frutto della decisione regionale di centralizzare con Arrical i servizi relativi al ciclo idrico”. Il primo cittadino ha ricordato le cifre coi “112 dipendenti a tempo indeterminato e gli altri 4 che saranno stabilizzati nei prossimi giorni. C’è una partita cruciale che vogliamo chiudere che è quella dei contratti a tempo determinato che si concluderanno tra dicembre e gennaio, circa 31 posizioni, e anche per loro, come abbiamo fatto in questi anni, l’obiettivo è arrivare alla stabilizzazione”.

Tra le altre novità “Aver ottenuto la certificazione SOA – ha aggiunto il primo cittadino – questo consentirà di aprirci al mercato per come previsto dalla normativa. Saranno necessarie ulteriori figure professionali che metteranno la società nelle condizioni di migliorare le proprie prestazioni”. In conclusione il sindaco ha ribadito: “Castore si avvicina all’optimum previsto da quel piano industriale. Quando è nata la società si diceva che quello pensato inizialmente fosse quasi un piano dei sogni, ma ci siamo di fatto quasi arrivati, sono dei sogni che pian piano si stanno realizzando”.

