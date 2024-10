Reggina, Pergolizzi: “penso che questa squadra possa vincere il campionato”

StrettoWeb

“E’ un punto guadagnato, viste le condizioni di partenza, un brodino, ma ci serve per domenica contro il Licata. In modo confusionario abbiamo provato a recuperarla, volevamo ribaltarla”. Così mister Pergolizzi in zona mista, a Radio Febea, al termine di Reggina-Acireale, il cui secondo tempo recuperato ha portato al pari, per l’1-1 finale.

Interpellato sulla rosa ampia e sui tanti cambiamenti, ha parlato di qualche singolo, tra cui Rajkovic, Curiale, Laaribi e Urso. Continua a non preoccuparlo il distacco dalle prime: “abbiamo sette mesi, ci sono ancora tanti punti a disposizione. I tifosi vogliono gol e dominio, piano piano ci arriveremo. Vogliamo puntare a vincere, io penso che questa squadra possa vincere il campionato“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.