Reggina, Pergolizzi, i cambi nei convocati e i big in Tribuna. Poi l’elenco degli infortunati

La Reggina ancora al Granillo, domani c’è l’Acireale. Della sfida e non solo ha parlato mister Pergolizzi, annunciando che mancheranno ancora Porcino, Ingegneri e Rosseti, mentre Dall’Oglio rientra anche se non al meglio. Il tecnico, come evidenziato più volte anche nei post gara, ribadisce di non essere perfettamente contento delle prestazioni: “non sono ottimali, dire che sono normali è una giustificazione che non voglio trovare. Correre meglio potrebbe essere una soluzione migliore”.

L’allenatore ha mostrato versatilità nei moduli, confermando la volontà di lavorare su tutti e i due i sistemi id gioco. Poi ha parlato un po’ dei singoli, tornando su Perri: “è discontinuo, un diamante che si illumina con continuità, ha doti tecniche ma deve migliorare in certe situazioni. Nella mia testa ci sono quei sei-sette titolari, poi gli altri ruotano, ma da ora io convocherò un numero giusto di calciatori, non 28 o 29, bensì 23“. Queste parole anche in riferimento ai tanti big che già sono in tribuna: “sicuramente qualcuno può essere scontento, ma io ho detto loro chiaramente che devo fare delle scelte e loro sono professionisti e responsabili”.

Convocati

Portieri : Lazar, Martinez

: Lazar, Martinez Difensori : Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Malara, Mariano, Vesprini

: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Malara, Mariano, Vesprini Centrocampisti : Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Racine Ba, Urso

: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Racine Ba, Urso Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Rajkovic, Renelus

