Reggina, da Marte non è arrivato nessuno: Granillo desolatamente vuoto. Le FOTO eloquenti

E alla fine da Marte non hanno fatto in tempo ad arrivare. Citiamo ironicamente l’articolo di qualche giorno fa per evidenziare, ma non ce n’era bisogno, che al Granillo – oggi pomeriggio, per Reggina-Acireale – non c’è nessuno. Un centinaio in Curva Sud, qualche centinaio in Tribuna; insomma, intorno ai 5-600, neanche mille.

Non probabile, ma scontato. Il turno infrasettimanale pomeridiano, una gara in salita e con l’uomo in meno, con la sola ripresa da giocare, e un clima sempre più disinteressato e critico. Eppure la società aveva provato la “genialata”, con i prezzi stracciati, che poi stracciati non erano, visti i costi di prevendita. Eppure, ancora peggio, la Reggina comunica ben… 3.034 tifosi, di cui 34 ospiti, di cui 228 biglietti venduti. Non sappiamo dove e come. Le foto, in fondo, sono abbastanza eloquenti. Eccole nella gallery in alto, a corredo dell’articolo. Lasciamo parlare loro.

