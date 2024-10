Richieste di asilo, permesso di soggiorno e rette in ritardo: protesta dei migranti a Lamezia

StrettoWeb

Protesta pacifica questa mattina a Lamezia Terme. Protagonisti una sessantina di migranti di varie nazionalità, ospiti di una cooperativa sociale della città calabrese che si occupa di accoglienza. I manifestanti hanno esposto alcuni striscioni e bloccato via del Progresso, l’arteria principale in entrata e in uscita dalla città calabrese, causando disagi alla circolazione.

Tra le motivazioni della protesta, la sollecitazione alle autorità preposte nella gestione delle domande di richiesta di asilo e permesso di soggiorno, ma anche disagi a causa dall’erogazione in ritardo delle rette che comportano a loro dire una condizione di estrema precarietà all’interno della struttura che li accoglie. Presenti sul posto le volanti della Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia locale Le forze dell’ordine, a conclusione della manifestazione che si è protratta per oltre tre ore e mezza, hanno scortato i migranti fino al loro rientro nella comunità di accoglienza.

