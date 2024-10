Palermo, rinnovo del contratto per Di Mariano

StrettoWeb

“Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Francesco Di Mariano. L’attaccante si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. A Francesco le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Così in una nota ufficiale il Palermo comunica il rinnovo del contratto, prolungato di altri due anni, all’attaccante Francesco Di Mariano, in Sicilia dal 2022. Autore di 4 reti il primo anno, nella scorsa stagione è rimasto a secco, ma in questa ha già segnato una rete, contro il Cosenza.

