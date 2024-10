Misterbianco piange la morte di un consigliere comunale

StrettoWeb

È scomparso dopo una lunga lotta con la malattia il consigliere comunale della Città di Misterbianco Orazio Panepinto, 70 anni. L’Amministrazione comunale, con il sindaco Marco Corsaro, il presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie, gli assessori e i consiglieri comunali, l’intera struttura dell’ente, si stringono alla famiglia in questo momento di dolore. Panepinto, eletto da ultimo alle elezioni amministrative del 2021, ha ricoperto per diversi mandati il ruolo di consigliere comunale ed è stato anche componente della giunta.

Il cordoglio del sindaco

“Oggi dobbiamo piangere un caro amico – dichiara il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro – un concittadino da sempre legatissimo al nostro territorio, purtroppo venuto a mancare troppo presto dopo una tenace lotta contro un male incurabile. Orazio Panepinto ha ricoperto ruoli pubblici a Misterbianco per diverse volte, sempre dimostrando grande senso di appartenenza e dedizione al bene della comunità. Lo ricorderemo con enorme affetto e quel sorriso che lo ha sempre contraddistinto, l’ironia e la battuta sempre pronta. Perdiamo una figura dal cuore generoso, pronta ad aprirsi con sincerità verso l’altro. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia a nome della Città di Misterbianco, in una giornata di grande dolore e tristezza per tutti noi”. conclude il sindaco Corsaro.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 8 ottobre, alle ore 16 nella Chiesa Madre di Misterbianco. La camera ardente aprirà nella giornata di domani alle ore 11 al Palazzo del Senato.

