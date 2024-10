Meteo Agrigento, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si aggirerà intorno ai 20°C, rendendo il clima piuttosto gradevole, nonostante l’assenza di sole. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 54% e il 82%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,7°C. La brezza leggera proveniente da Est manterrà la situazione stabile, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si intensificherà leggermente, con velocità che toccheranno i 19,2 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, portando a una mattinata comunque umida ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, e non si prevedono precipitazioni. La brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’aria più fresca e piacevole, soprattutto per chi deciderà di trascorrere del tempo all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità, pur mantenendosi alta, non porterà a condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano una continuazione di questo trend di cielo coperto e temperature miti. Domenica si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre nei giorni successivi si assisterà a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per godere di condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 10.9 E max 14.9 Levante 80 % 1022 hPa 5 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 11.3 E max 13.6 Levante 82 % 1022 hPa 8 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 15.2 ESE max 21.3 Scirocco 69 % 1023 hPa 11 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° Assenti 19.2 SE max 20.8 Scirocco 56 % 1022 hPa 14 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 18.2 SE max 20.6 Scirocco 56 % 1021 hPa 17 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 13.2 SE max 17.5 Scirocco 76 % 1022 hPa 20 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 16.1 ESE max 23.8 Scirocco 76 % 1022 hPa 23 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 13.8 E max 19.6 Levante 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:11

