Messina: efficientamento energetico negli impianti sportivi, stanziati 4,5 milioni

“In giunta comunale abbiamo approvato la delibera che stanzia 4,5 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi in 12 plessi a Messina”, è quanto comunica l’assessore Francesco Caminiti, in compagnia del collega Massimo Finocchiaro.

“Quando l’impegno si traduce in fatti concreti come questi vuol dire che tutti hanno lavorato con cuore, passione e professionalità perché per raggiungere questi obiettivi ci può essere solo una grande squadra alle spalle e noi ci siamo. Bravi tutti, tutti, tutti”, è quanto afferma Finocchiaro.

