Incontro tra ANS Calabria e l’Assessore Capponi: avviata una collaborazione per rafforzare le politiche sociali regionali

Si è tenuto ieri, 29 ottobre 2024, alle ore 14:30, l’incontro tra l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria (ANS) e l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria Dr.ssa Concetta Capponi. A rappresentare l’associazione, impegnata da anni nella valorizzazione della professione del sociologo, sono stati il Presidente del Dipartimento Dr. Ugo Bianco, e la Segretaria Dr.ssa Marcella Infusino. L’incontro ha avuto come obiettivo la creazione di un canale di collaborazione tra ANS e l’Assessorato per mettere a disposizione delle politiche sociali calabresi le competenze e le esperienze del mondo sociologico.

Diverse le proposte operative presentate dai rappresentanti dell’ANS, tra cui l’istituzione della figura del “Sociologo del Territorio”, un professionista che, operando in collaborazione con le istituzioni regionali, potrà monitorare e rispondere in modo mirato alle necessità sociali emergenti. Altri punti chiave del programma presentato includono la partecipazione di ANS ai tavoli di lavoro regionali sui temi sociali, la realizzazione di progetti di ricerca sui bisogni del territorio e l’organizzazione di eventi pubblici per sensibilizzare la cittadinanza e formare il personale coinvolto nelle politiche sociali. Il Presidente Bianco ha espresso soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e per l’apertura dimostrata dall’Assessore Capponi, sottolineando l’importanza di questa collaborazione per una risposta più efficace e mirata alle sfide sociali della Calabria. “Crediamo che una sinergia tra ANS e l’Assessorato possa offrire un contributo significativo al benessere della nostra regione,” ha dichiarato Bianco.

“I sociologi possono fornire una lettura approfondita dei fenomeni sociali, supportando le decisioni politiche con dati e analisi puntuali.” Con questo incontro, l’ANS Calabria e l’Assessorato alle Politiche Sociali pongono le basi per una collaborazione che mira a migliorare l’efficacia delle politiche sociali sul territorio, con iniziative concrete che puntano a sostenere lo sviluppo e il benessere delle comunità locali.

