Futsal, Futura strepitosa: 2-5 al Tombesi in trasferta

StrettoWeb

Il magic moment Futura continua. Accanto alle grandissime soddisfazioni della Scuola Calcio, quelle dell’Under 23, in formato Coppa della Divisione, i gialloblu continuano a fare risultato, anche in A2 Elite. Un bella prova, volitiva e mai doma ed un segnale importante al campionato a firma di Humberto Honorio e Tonino Martino, staff tecnico che sta lavorando sodo sopperendo ad assenze importanti.

Pur senza Capitan Cividini ed il giovane Labate, ecco altri 3 punti. I quintetti: L’ex Bologna Guendaline, accanto al giovane portiere Schmitt, Ammirati, Genovesi e Petragallo. La Futura risponde con Parisi tra i pali, Honorio, Minnella, Pizetta e Scalavino.

La sfida

Inizio shock per la Futura che prende gol dopo 56 secondi di gara. Genovesi tira, colpisce la traversa con Ammirati che colpisce a rete. Honorio cerca la risposta ma il suo tiro finisce di poco a lato. La Futura non demorde, lotta e soffre: sfrutta un rimpallo errato e realizza il gol del pari con Andrea Falcone. Pazzesco impatto del giallo-blu che, poco dopo, realizza anche il raddoppio con un guizzo da urlo. Team Futura rischia anche il 3-1 con una chiara azione da gol, con un 3 contro 1, giocatore davanti al portiere e parata di Schmitt. Simone Minnella, abile ed arruolato, segna in mischia il 3 a 1.

Nel secondo tempo, Parisi cerca un gol da campo a campo: sul rimpallo, davvero rocambolesco, Genovesi trova il gol del 2-3 . Tombesi prende fiducia: prima tiro di Gumeniuk e risposta di Parisi. Tiro di Genovesi in out ed ancora tiro a rete di Ammirati con grande risposta del portiere della Futura. Un’ingenuità clamorosa della Tombesi, favorisce Scalavino che percorre tutto il campo e serve Falcone, sempre pronto, con il suo terzo gol personale. La Futura rischia la cinquina: sulla verticale di Parisi, Honorio colpirà la traversa inchiodando di testa. C’è ancora il tempo di una grande parata di Schmitt su Pizetta ed una nuova parata di Parisi. Il finale è ancora Futura: quinto gol a 6 e 27 dal termine che porta la firma di Pasquale Torino. Tombesi colpirà un palo a due minuti e mezzo dal termine.

Al fischio finale è tripudio Futura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.