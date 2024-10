Eccellenza Calabria, risultati e classifica: la Vigor Lamezia ne fa 6 al Rende, KO Bocale e San Luca

StrettoWeb

In Eccellenza calabrese c’è una nuova capolista, anche se con una gara in più. La Vigor Lamezia ne fa 6 al Rende e scavalca la ReggioRavagnese, al riposo forzato dopo il rinvio del match di ieri per maltempo. Nelle altre sfide, cadono Bocale e San Luca, pareggiano Gioiese e Cittanova.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 6ª giornata

Brancaleone-Bocale 1-0

Cittanova-Castrovillari 1-1

Digiesse PraiaTortora-Rossanese 2-0

Gioiese-Ardore 0-0

Paolana-Palmese 1-0

Soriano-San Luca 3-1

Vigor Lamezia-Rende 6-0

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 14 ReggioRavagnese 13 Digiesse PraiaTortora 12 Paolana 12 Soriano 10 Cittanova 10 Brancaleone 10 Rossanese 9 Isola Capo Rizzuto 8 Palmese 8 Bocale 6 Castrovillari 6 Gioiese 5 Ardore 4 Rende 1 San Luca 0

