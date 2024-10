Domotek Volley, è qui la festa? Il punto della vittoria contro Lagonegro e la gioia finale | VIDEO

StrettoWeb

Trepidante attesa, match in bilico, un quarto set amaro e un tie-break per cuori forti. Poi esplode la gioia incontenibile dopo quasi 4 ore di sofferenza. La Domotek Volley Reggio Calabria vince il primo match casalingo della sua giovane storia in Serie A3 battendo 3-2 Lagonegro.

Tripudio di applausi al PalaCalafiore dopo il punto finale realizzato da Esposito che forza l’errore a muro di Lagonegro. Urlo liberatorio di De Santis una volta che il 3-2 finale è diventa realtà. E adesso sì, la festa può cominciare!

