Domotek Volley-Lagonegro, Polimeni: “partita combattutissima, bravi a vincere al tie-break”

Trionfo casalingo per la Domotek Volley Reggio Calabria che batte Lagonegro al tie-break. I reggini salgono a quota 5 punti e restano imbattuti in queste prime due gare di campionato.

Nel post partita mister Polimeni ha analizzato così la gara: “partita combattutissima. Lagonegro è un’ottima squadra, l’ha dimostrato alla prima di campionato e anche qui. Ci sono delle squadre con dei valori importanti. Lagonegro è una di queste. Nel primo set si sono espressi al massimo in ogni fondamentale, non ci hanno fatto mettere un pallone a terra, noi in contrattacco abbiamo faticato tantissimo. Poi siamo saliti di livello e abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico. È stato un peccato non aver chiuso il quarto set, nel quale eravamo in vantaggio di 2, ma bisogna dare anche merito a Lagonegro che ha avuto la defezione di Cantagalli, però chi è sceso in campo ha fatto bene. Abbiamo faticato per tanti tratti del match anche a essere incisivi in battuta. Abbiamo preso sicurezza a metà secondo set, abbiamo fatto qualcosa di importante in tutti i fondamentali. Loro per un set e mezzo non hanno sbagliato niente, questo la dice lunga sul valore di questa squadra che a mio avviso sarà sicuramente nelle zone alte di questo giro difficilissimo“.

Il mister sottolinea che: “la difficoltà era mettere nella testa dei giocatori il fatto che il quarto set perso in quel modo non era una disfatta ma un’opportunità di vincere al tie-break. C’erano facce dispiaciute, sono ragazzi che ci mettono il cuore. Poi abbiamo ripreso fiducia, c’era stanchezza, ma siamo riusciti a essere incisivi nelle due rotazioni preparate in un certo modo e abbiamo terminato vincendo questa contesa che ha un valore importantissimo. Battere Lagonegro è un grosso risultato“.

