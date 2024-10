Domotek Volley-Lagonegro, Laganà: “bravi a non perdere la calma. Atmosfera fantastica al PalaCalafiore”

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria batte Lagonegro al tie-break e fa esplodere il PalaCalafiore. Domenico Laganà analizza così la gara nel post partita: “ha vinto chi ha sbagliato di meno. Nel primo set abbiamo regalato qualcosa, 4-5 errori. Abbiamo perso 19-25. Nel secondo e nel terzo set abbiamo giocato benissimo. Nel quarto set stavamo giocando alla grande ma una o due palle ti fanno perdere il set. Siamo stati bravissimi a non mollare e a portare la partita a casa perchè era più importante la vittoria che il punto perso“.

Chiosa finale sul tifo: “pubblico bellissimo. Le partite sono più avvincenti rispetto all’anno scorso, senza nulla togliere al campionato di Serie B. Azioni combattute, la palla non è scontato che cada per terra. Serata bellissima, in primis la mia famiglia, si sono divertiti tanto. Invito tutti i tifosi che possono venire a darci una mano di venire al palazzetto, abbiamo bisogno di tutti, è una stagione intensa e il pubblico è l’uomo in più per vincere queste partite“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.