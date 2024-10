Risultati Serie A3, Domotek al tie-break: ok Gioia e Sorrento | CLASSIFICA

StrettoWeb

In archivio i risultati dei match della seconda giornata di Serie A3. Successo al tie-break per la Domotek Volley che conquista due punti pesanti al PalaCalafiore contro Lagonegro. I reggini salgono al secondo posto in classifica a quota 5 punti. Nelle altre gare successi per Sorrento (prima a 6 punti), Sabaudia, Gioia del Colle e Lecce.

Risultati 2° Giornata Serie A3 Girone blu

Sabato 19 ottobre

Ore 18:00

Campobasso-Lecce 1-3

Domenica 20 ottobre

Ore 18:00

Sabaudia-Napoli 3-1

Domotek Reggio Calabria-Lagonegro 3-2

Gioia del Colle-Castellana Grotte 3-2

Ore 19:00

Sorrento-Ortona 3-0

La classifica di Serie A3 Girone blu

Sorrento 6 Gioia del Colle 5 Domotek Volley Reggio Calabria 5 Lagonegro 4 Sabaudia 4 Lecce 3 Ortona 2 Castellana Grotte 1 Modica 0 Napoli 0 Campobasso 0

