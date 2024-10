Spettacolo Domotek! Delirio per la prima al PalaCalafiore: tie-break folle e vittoria davanti a più di 1000 persone | FOTO

StrettoWeb

Il PalaCalafiore si trasforma in poche ore (VIDEO), i canestri del basket lasciano spazio alla rete di pallavolo con la scritta Domotek. Traguardo importante per la Domotek Volley Reggio Calabria che gioca la sua prima partita in casa in Serie A3 forte del successo contro Modica nell’esordio dello scorso weekend. Ospite a Reggio Calabria Lagonegro, formazione potentina, terza lo scorso campionato, che all’esordio al palasport di Villa D’Agri di Marsicotevere ha superato Campobasso.

Ottima risposta di pubblico dal PalaCalafiore con poco più di un migliaio di persone presenti. Splendida atmosfera tra musica, volley di alto livello e anche un tifo indiavolato con l’immancabile Tommaso Buffon che in poche ore ha chiuso il trittico Viola-Reggina-Domotek.

Domotek Volley-Lagonegro: il racconto della gara

Il primo set è molto combattuto. Il primo punto della partita lo firma Laganà, il muro ospite respinge fuori una sua schiacciata: è il primo punto della Domotek in Serie A3 al PalaCalafiore! Il capitano reggino continua a martellare ma Lagonegro risponde punto su punto e tiene la leadership nel punteggio. Gli ospiti salgono sul 14-19 su due turni di battuta di Fioretti e mister Polimeni chiama timeout per spezzare l’inerzia degli avversari. Lamp, talento americano che si candida a essere uno dei migliori nel roster dei reggini, fa il suo esordio in Europa e permette di ricucire leggermente il gap ma Lagonegro porta a casa il primo parziale per 19-25.

Nel secondo set i reggini partono forte, 4 punti in successione, con il solito Domenico Laganà protagonista. Il mister ospite è costretto al timeout. Lagonegro rcuce lo svantaggio ma Reggio Calabria tiene botta con le giocate di Lazzaretto e del solito Laganà, secchiate d’acqua gelida sul desiderio di rimonta ospite. La Domotek porta a casa il secondo set per 25-21 grazie a una cannonata di Lazzaretto sulla quale la difesa potentina non può nulla.

Inizio punto a punto nel terzo quarto. Lagonegro protesta per un salvataggio di piede a dir poco clamoroso, l’arbitro vede bene e assegna il punto ai reggini. L’inerzia resta dalla parte dei reggini che lavorano bene con le staffilate di Lazzaretto e un ottimo Picardo che, cemento e mattoni, alza un muro a tratti invalicabile. Lagonegro, un po’ imprecisa, regala qualche punto extra agli amaranto. Ovviamente, non poteva mancare la firma di capitan Laganà, abile tanto a muro quanto con le proverbiali schiacciate. A proposito di schiacciate: lo schiaffo di Stufano vale un netto 25-15 sul finale di set.

Nel quarto set Lagonegro sfrutta qualche indecisione dei reggini per portarsi avanti sul 4-5, non succedeva dal primo set. Mai mollare un attimo, è la legge dello sport, Lagonegro sembrava ormai ‘cotta’ e, invece, punto dopo punto, ha trovato energie insperate. Il parziale resta sempre in bilico, la fatica inizia a farsi sentire ed è una guerra di nervi, una giocata andata a buon fine, un urlo liberatorio, possono fare la differenza. Nel momento del bisogno, chi arriva? Domenico Laganà. Il capitano si mette il mantello da supereroe e ricuce lo svantaggio fino al 20-20. Nel finale Lazzaretto schiaccia forte ma Lagonegro resta ancora in partita su un entusiasmante 24-24, poi Lagonegro chiude 25-27 e riporta il match in parità.

Ci si gioca tutto al tie-break. Gara a punto a punto, ogni errore pesa il doppio sul punteggio e sui nervi di ambedue le formazioni. Sul 7-7 ‘punto di Mister Polimeni’ che con un challenge ribalta la decisione di campo portando i reggini sull’8-7. È la scintilla che fa esplodere la Domotek. Lagonegro scavalca anche il ledwall pur di restare in partita ma Lazzaretto non ne vuole sapere e schiaccia forte per l’11-8.

I potentini restano sempre, maledettamente (nel senso più sportivo del termine) in partita e pareggiano sul 12-12 con un bell’ace. Nel finale il muro della Domotek regala spettacolo e 2 punti preziosissimi per il 14-12. L’ultimo punto della gara arriva con il muro ospite che devia fuori una cannonata di Esposito (15-13) che stappa tutta la gioia del PalaCalafiore! E siamo solo alla prima signori…

Tabellino Domotek Volley-Lagonegro

Domotek Volley: Stufano 11, Picardo 9, Esposito 1, Lamp 2, Laganà 24, Soncini 4, Lazzaretto 27

Lagonegro: Panciocco 20, Pegoraro 4, Tognoni 6, Fioretti 14, Armenante 16, Bonacchi 2, Focosi 1

