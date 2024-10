Inizio da urlo! Domotek Volley vince il suo primo, storico, match in Serie A3: Modica si inchina in 4 set

StrettoWeb

Si alza il sipario sulla stagione 2024-2025 di Serie A3 di pallavolo. In attesa che anche calcio e basket tornino ai fasti del loro passato glorioso, Reggio Calabria ritorna ad avere la A nella categoria sportiva dopo tanti anni e lo fa grazie alla pallavolo. La Domotek Volley Reggio Calabria, giovanissima società reggina, ha centrato subito la promozione dalla B alla A3 e inizia la sua stagione con ambizioni di alta classifica.

A127 giorni dal trionfo del PalaCampitelli di Grottaglie, teatro della vittoria promozione degli amaranto, i ragazzi di mister Polimeni tornano sul teraflex del PalaRizza, casa dell’Avimecc Modica. I siciliani, alla 6ª partecipazione nel torneo nazionale maschile, sono reduci dalla qualificazione Playoff della scorsa stagione e hanno confermato buona parte del roster.

La partita

Un battesimo importante quello della Domotek Volley, bagnato con il dolce sapore della vittoria. I reggini, nonostante il salto importante di categoria, aprono la nuova stagione con una prestigiosa vittoria in trasferta. Successo quanto mai prezioso perchè ottenuto lontano dalle mura amiche del PalaCalafiore, con un gruppo quasi del tutto rinnovato che sarebbe potuto incorrere in un comprensibile primo passo falso stagionale. E, invece, sono arrivati i primi punti della stagione.

Capitan Laganà e compagni si sono imposti su Modica in 4 set vinti (1-3) con il punteggio di 25-27, 17-25, 25-19 e 23-25. Un ottimo inizio in attesa della prima casalinga, attesa con ancor più entusiasmo: appuntamento domenica prossima al PalaCalafiore di Reggio Calabria per la sfida tra Domotek Volley e Rinascita Lagonegro.

