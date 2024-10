Risultati Serie A3: trionfo Domotek Volley, solo una squadra fa meglio | CLASSIFICA

StrettoWeb

Si alza il sipario sui risultati di Serie A3, per quanto riguarda le partite in programma nella prima giornata del girone blu. Esordio vincente per la Domotek Volley Reggio Calabria che batte 1-3 Modica in trasferta e attende con ansia l’esordio casalingo di domenica al PalaCalafiore contro Lagonegro, altra squadra vincitrice in questo primo turno (3-1 contro Campobasso).

Derby campano a Sorrento che supera 1-3 Napoli. Primo posto in classifica per Gioia del Colle, unica a rifilare un 3-0 (a Lecce) in questa prima giornata. Solo 2 punti per Ortona che supera Sabaudia 3-2. Riposa Castellana Grotte.

Risultati Serie A3 1ª Giornata

Domenica 13 ottobre

Ore 18:00

Ortona-Sabaudia 3-2

Lagonegro-Campobasso 3-1

Modica-Domotek Volley Reggio Calabria 1-3

Ore 19:00

Lecce-Gioia del Colle 0-3

Napoli-Sorrento 1-3

Riposa: Castellana Grotte

Classifica Serie A3

Gioia del Colle 3 Lagonegro 3 Domotek Volley Reggio Calabria 3 Sorrento 3 Ortona 2 Sabaudia 1 Castellana Grotte (1 gara in meno) Campobasso 0 Modica 0 Napoli 0 Lecce 0

Programma seconda giornata Serie A3

Sabato 19 ottobre

Ore 18:00

Campobasso-Lecce

Domenica 20 ottobre

Ore 18:00

Sabaudia-Napoli

Domotek Volley Reggio Calabria-Lagonegro

Gioia del Colle-Castellana Grotte

Ore 19:00

Sorrento-Ortona

