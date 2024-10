Cosenza, Cimino rinnova. E Marras svela: “ecco perché ho lasciato la squadra”

StrettoWeb

Settimana di pausa anche per il Cosenza, che avrà due settimane di tempo per provare a riflettere e a rimediare alla brutta sconfitta interna contro il Sudtirol, una partita giocata per un tempo in superiorità numerica. Alvini dovrà lavorare sulla testa dei giocatori, dopo un bell’avvio e la mazzata penalizzazione, che domani potrebbe essere dimezzata e dare nuovo slancio alla squadra.

Intanto, sul fronte organico, si registra il rinnovo a Cimino. “La Società Cosenza Calcio comunica che il calciatore Baldovino Cimino, nato a Caserta il 20 febbraio 2004, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028. Cimino, proveniente dal settore giovanile rossoblù, è stato protagonista nella formazione Primavera e nella scorsa stagione in Serie B. Auguriamo a Baldovino le più grandi soddisfazioni in maglia rossoblù!”, si legge nella nota ufficiale del club.

Le parole dell’ex

Un ex, Manuel Marras, ha invece parlato della sua nuova avventura, ma anche dei motivi per cui ha lasciato Cosenza: “è stato un mix di tante cose: il mister mi voleva fortemente, per motivazioni familiari volevo avvicinarmi a casa (Genova, ndr), poi cercavo stimoli nuovi dopo un ciclo di un anno e mezzo dove abbiamo prima conquistato una grande salvezza e nel campionato successivo sfiorato i playoff. Era arrivato il momento di cambiare”, ha detto a TuttoReggiana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.