Carenza idrica a Cirella di Platì: la solidarietà di Marra (M.A.P.)

“L’infinita e storica carenza idrica a Cirella di Platì non può lasciare tutti indifferenti, partendo dall’amministrazione comunale, Sorical e Città Metropolitana; da già candidato Sindaco di Platì e Consigliere Comunale esprimo vicinanza e solidarietà alla comunità di Cirella che dopo anni e numerose segnalazioni, non ha visto nessun cambiamento e tutt’oggi spesso e a tratti si ritrovano senza acqua nelle proprie abitazioni”. Così in una nota il Presidente del M.A.P., e già Candidato Sindaco di Platì, Dr. Pietro Marra.

“Come in tanti altri comuni della città metropolitana ognuno scarica le proprie colpe sugli altri ma alla fine a pagare sono sempre i cittadini; anche se si può accettare la questione della siccità, delle condotte idriche vecchie e di presunti “allacci abusivi”, chi di dovere deve intervenire per evitare i disagi che i cittadini si trovano ad affrontare visto che sono costretti a trasportare acqua da zone limitrofe”.

“Sono stato ai tempi ideatore e relatore del “Gruppo comunale volontari di protezione civile” proprio per andare incontro anche a questi tipi di problemi, ma alla fine tutto si fermò; e dalle ultime notizie apparse su alcuni gruppi social (spero false), non si può leggere questo: “È igienico fornire la cittadinanza sofferente di acqua con AUTOSPURGO?”, si chiude la nota.

