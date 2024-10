Il reggino Antonino Dattola nominato Vice Presidente della Cassa Dottori Commercialisti: il plauso di Cannizzaro

StrettoWeb

“Che ci sia un reggino ai vertici della Cassa Dottori Commercialisti è motivo di orgoglio per tutta la nostra realtà, perché rispecchia la professionalità che la nostra terra esporta in Italia e nel mondo. Complimenti dunque ad Antonino Dattola, reggino doc, riconfermato all’interno del Consiglio di amministrazione dell’Ente previdenziale e nominato Vicepresidente: sarà il braccio destro di Francesco Boccia, professionista barese eletto nelle scorse ore Presidente nazionale della Cdc”. Ad affermarlo è Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale azzurro in Calabria.

Dattola è dottore Commercialista dal 1992 e svolge prevalentemente la funzione giudiziaria, oltre ad occuparsi di consulenza aziendale, fiscale e societaria. Non si è fatto mai mancare attività legate all’ordine, iniziando nel 2002 come Coordinatore per la Calabria dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti. Ha iniziato il suo percorso in Cassa Dottori Commercialisti nel 2004 come delegato, per poi essere eletto, negli anni successivi, prima membro del Collegio Sindacale dell’ente e poi membro del Consiglio di Amministrazione.

“Gradino dopo gradino – aggiunge l’On. Cannizzaro – Antonino Dattola è riuscito a farsi valere sempre più, anno dopo anno, ruolo dopo ruolo, dimostrando competenza, affidabilità, tenacia e ambizione. Valori questi che dovrebbero caratterizzare il percorso di ogni professionista e che, infatti, spesso vedono reggini, calabresi, protagonisti di storie simili, su scala nazionale ed internazionale. Esportare immagine positiva della Calabria è uno degli strumenti più efficaci per fare capire a tutti il valore delle risorse umane del nostro territorio. Pertanto, non mi resta che fare i migliori auguri di buon lavoro al neo Vicepresidente!”.

