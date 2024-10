Alberto Angela a Reggio Calabria: ospite speciale per lo “start” del nuovo anno dell’Università Mediterranea

StrettoWeb

Un ospite, sì. Ma non uno qualunque. Uno speciale. L’Università Mediterranea di Reggio Calabria indossa uno dei suoi vestiti migliori per la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Il 15 ottobre 2024 alle ore 10.30, in Aula Magna “Antonio Quistelli”, ospite dello “start” dell’Ateneo sarà infatti Alberto Angela.

Il paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore tv, giornalista e scrittore, nel corso della cerimonia riceverà la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze Forestali e Ambientali. Un’attestazione abbastanza scontata nei confronti di un personaggio da sempre appassionato di scienza, natura e ambiente, abile – come il compianto papà Piero – nel saper raccontare con semplicità e altrettanta passione tutto ciò che accade all’interno del nostro pianeta. Ovviamente per lui non sarà la prima volta in città. Spesso, attraverso i suoi programmi, racconta le bellezze storiche del territorio, a partire ovviamente dai Bronzi di Riace, cui ha anche dedicato uno speciale Rai qualche anno fa e anche un libro.

