Fine 3° QT – Viola avanti 58-69

Si ritorna sul parquet, ripartiamo dal 39-49 del primo tempo. Tripla per Idiaru (39-52). Risponde da 3 Ginefra (44-52). Tecnico a Simonetti per protesta, il talento di Stilo deve stare più tranquillo. Ginefra trasforma il libero e Rende riparte palla in mano con 2 punti di Tartamella (47-52). Due liberi per De Angelis (49-52). Ottimo ritorno sul parquet per Rende.

Cessel frena il break cosentino, 2 punti preziosi (49-54). Altri due per Fernandez (49-56). Qualche fallo di troppo per la Viola, da adesso in poi Rende andrà sempre in lunetta: Baquero fa 1/2 (50-56). Quattro falli per De Angelis, altrettanti per Cessel: entrambi in panchina. Due liberi a bersaglio per Baquero (52-56). Due per Donati, risponde Baquero (54-58).

Simonetti in lunetta: 2/2 prezioso (54-60). Altra giocata di personalità di Simonetti che si prende due liberi in post: 2/2 (54-62). Ballati, canestro valido, Donati tocca la retina (56-62). Bello, bellissimo Fernandez con il cambio mano, 2 punti elegantissimi (56-64). Due liberi dentro per Morales Lopez (58-64). Donati si accende: 2 con fallo, libero extra fuori (58-66). Bomba di Ivanaj, preziosissimo il canestro dell’italo-albanese (58-69). Qualche errore per Rende nel finale, finisce qui il quarto.

