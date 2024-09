Trofeo Sant’Ambrogio, la Redel Viola batte Catanzaro in finale

StrettoWeb

Non dominante come il giorno prima ma efficace, con voglia di far bene ed entusiasmare il pubblico del PalaCalafiore e vincere. Il precampionato della Redel apre nuovamente la bacheca: dopo la vittoria al Memorial Serlenga di Canosa, i reggini fanno il bis aggiudicandosi la quarantottesima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio.

La prestigiosa kermesse, questa volta dedicata alla B in compagnia di Barcellona, Basket School e Catanzaro viene vinta dai neroarancio che fanno incetta di premi e conferimenti. Gara combattuta per due quarti e mezzo: Catanzaro, orfana di Sabbatino e Carpanzano tiene botta. Molto bene Tamulievicius che sarà costretto ad uscire dal campo per raggiunto limite di falli troppo presto.

A differenza della sfida di semifinale contro Messina, Reggio è un diesel: la tenuta fisica, però, impressiona. Manu Fernandez, Mvp della manifestazione, fornisce assist “al bacio” per il top scorer dell’evento, il determinato Paulinus, e per il miglior tiratore della manifestazione, Uchenna Ani.

L’allungo diventa importante e perentorio, nonostante tante fasi di gioco frastagliate tra le due squadre. Catanzaro s’illumina con Procopio e la bella schiacciata di Agbortabi ma Reggio ne ha di più. Contropiedi e palle rubate a go go per la Redel che fa festa. La copertina finale è per il giovane Nicoló che insacca due triple per chiudere definitivamente i conti. Termina 87 a 61. Coach Cadeo è stato eletto miglior Coach dell’edizione: tanti buoni segnali in vista dell’inizio del campionato programmato per il 29 settembre a Marigliano.

Redel Viola Reggio Calabria-Catanzaro 87-61 (24-18, 16-16, 24-13, 23-14)

Redel Viola: Idiaru 5,Ani 19, Paulinus 19, Simonetti 9, Fernandez 14, Sgarlato, Cessel 7, Donati 7, Ivanaj 1, Nicolò 6, Bangu, Marinelli.

All. Cadeo Ass. Scarpa e D’Agostino

Catanzaro: Agbortabi 10, Canestrari 3, Dmitrovic 4, Miljianic, Procopio 17, Fourè 2, Sipovac 7, D’Urso 6, Tamulevicius 6, Giglio, Torzic, Calabretta 4.

All. Procopio Ass. Sant’Ambrogio

Arbitri Scarfò di Palmi e Migliaccio di Catanzaro

