Così come informa RFI, “dalle ore 13:39 sulla linea Lamezia-Villa S. Giovanni la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Vibo Pizzo per un inconveniente tecnico alla linea. In corso l’intervento dei tecnici di RFI”. A causa del problema, si legge ancora, “si registrano rallentamenti fino a 50 minuti”.

Successivamente, dopo l’intervento dei tecnici di RFI, che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea, “la circolazione ferroviaria è tornata regolare”, informa sempre RFI.

