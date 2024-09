StrettoWeb

E’ stato un grande successo il motoraduno internazionale che si è svolto a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, il 6-7-8 settembre, dei 299 No Limits e che ha visto la partecipazione di centauri provenienti dal Belgio e non solo.

“Abbiamo organizzato un evento pensando a tutto ciò che un motociclista cerca per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento”, afferma uno degli organizzatori ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

