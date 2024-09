Serie D, salta la prima panchina: esonerato l’allenatore dell’Akragas

StrettoWeb

“La Società dell’Akragas comunica di aver sollevato Lillo Bonfatto dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Il club biancoazzurro ringrazia il mister per il lavoro fin qui svolto con serenità, dedizione e professionalità, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

“Allo stesso tempo, la società guidata dal patron Giuseppe Deni e dal presidente Carmelo Callari comunica di essere già al lavoro per individuare e ingaggiare, entro il pomeriggio di domani, il nuovo allenatore, a cui affidare la guida dell’Akragas”. Così in una nota l’Akragas, che comunica la decisione in panchina, la prima a saltare nel girone I di Serie D, dopo i zero punti in tre gare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.