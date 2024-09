Serie C: Potenza – Trapani 1-5, la squadra di Aronica asfalta i lucani

StrettoWeb

Un ottimo Trapani batte nettamente per 1-5 il Potenza con due goal nei primi minuti di gioco nel primo tempo nell’anticipo di Serie C. Dopo il momentaneo 1-2 dei padroni di casa, a metà secondo tempo i siciliani segnano ancora con Bifulco e poi dilagano con Lescano. La sconfitta dei lucani, partiti bene in campionato con dieci punti in cinque partite e nei piani alti della classifica, non cambia l’opinione sulla squadra di mister De Giorgio.

Il Trapani, invece, che da neopromossa hanno fin qui ottenuto 9 punti, con il cambio dell’allenatore si sta rilanciando. L’ex Reggina Aronica, con grande determinazione, è riuscito a trovare una quadra in una squadra che ambisce alla promozione in Serie B.

Classifica Serie C

Benevento 12 Picerno 11 Audace Cerignola 10 Monopoli 10 Potenza 10 Trapani 9 Catania 8 Sorrento 8 Giugliano 8 Crotone 6 Latina 6 Messina 5 Foggia 5 Cavese 5 Turris 5 Juventus U23 5 Casertana 4 Avellino 3 Altamura 3 Taranto 2

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.