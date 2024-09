Reggio Calabria piange Pietro Mafrici, ex Direttore dell’INPS e grande tifoso della Viola

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria piange oggi la scomparsa di Pietro Mafrici, ex Direttore della sede dell’INPS, grande tifoso della Viola e padre del giornalista Giovanni, voce nota del basket reggino. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso sentimenti di “profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Mafrici, già apprezzato direttore della sede Inps di Reggio Calabria, professionista attento, da sempre al servizio della comunità reggina, dotato di straordinaria umanità e passione per la cultura e per lo sport. Il suo impegno – ha affermato il sindaco – e la sua dedizione sono stati d’esempio per molti, anche per via dell’attività di servizio in ambito culturale e sociale con i club service cittadini. La sua scomparsa lascia un grande vuoto anche negli ambienti sportivi e della pallacanestro in particolare”.

“Pietro Mafrici, insieme alla sua famiglia, sono stati, da sempre, tra i più fedeli ed appassionati sostenitori della Viola. Il suo attaccamento ai colori nero arancio, è stato esemplare, sia nelle gloriose stagioni della grande Viola, ma anche in periodi sportivamente meno fortunati. Una passione trasmessa anche al figlio, Giovanni, brillante giornalista specializzato proprio nella pallacanestro ed ormai speaker di riferimento del basket reggino. A tutta la sua famiglia, alla moglie, ai figli e ai nipoti, – conclude Falcomatà – giunga la vicinanza da parte mia e di tutta l’amministrazione metropolitana”.

