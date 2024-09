Reggina-Scafatese, Pergolizzi: “non sono dispiaciuto, lo ero più la settimana scorsa”

StrettoWeb

“E’ stata una partita dove noi abbiamo giocato, poi non ci sono stati grandi tiri in porta da una parte e dall’altra, ma si sapeva potesse essere equilibrata. Io non sono dispiaciuto, lo ero più la settimana scorsa, perché credo in questa squadra. C’è da migliorare, ma non siamo in una condizione ottima”. Così mister Pergolizzi a Radio Febea al termine del match perso dalla Reggina in casa contro la Scafatese.

“Le scelte in porta? Martinez è rientrato, ma ho fatto delle scelte in base alla condizione fisica. Sono cose normalissime. Se non vinci le scelte vanno bene, sennò vanno tutti male. Se mi aspetto di più dagli esperti? Mi aspetto tanto da tutti, anche da me stesso, le scelte le ho fatte io. Io sono convinto che andremo avanti nella maniera giusta. Sono rammaricato solo per il risultato in casa, davanti ai tifosi, ma non dispiaciuto, anche perché siamo alla seconda, la prima in casa. Sarei un pazzo altrimenti. Non mi faceva paura avere 8-9 punti dalla vetta, non ce li ho adesso. La squadra ha corso e cercato di dare il massimo”, aggiunge.

