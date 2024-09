Reggina, il programma degli allenamenti verso la Scafatese: conferenza di Pergolizzi anticipata

StrettoWeb

Dopo la vittoria al fotofinish a Barcellona, la Reggina si appresta a tornare al Granillo, per la prima di campionato tra le mura amiche. In attesa di novità sulla Curva Sud, dopo la chiusura del settore per la partita di Coppa, la squadra di Pergolizzi rimane concentrata in vista di quella che è già una sfida importante. In riva allo Stretto, infatti, arriva la Scafatese di Ciro Foggia, autore di una tripletta nel 4-0 contro l’Acireale. I prossimi avversari amaranto sono considerati tra le squadre più attrezzate del girone.

La società comunica, in vista della sfida, il seguente programma degli allenamenti, da mercoledì 11 a sabato 14 settembre:

Mercoledì 11/09: ore 10 allenamento a porte aperte Centro Sportivo Sant’Agata

Giovedì 12/09: ore 15.30 allenamento a porte chiuse Stadio “Oreste Granillo”

Venerdì 13/09: ore 10 allenamento a porte chiuse Stadio “Oreste Granillo”

Sabato 14/09: ore 15.30 rifinitura a porte chiuse Stadio “Oreste Granillo”.

La conferenza prepartita di Pergolizzi non sarà sabato, come di consueto alla vigilia delle gare interne, ma venerdì, per via della Festa della Madonna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.