Palermo: conto alla rovescia per la Coppa degli Assi

Conto alla rovescia iniziato per l’edizione 2024 della Coppa degli Assi che, anche quest’anno, promette due fine settimana di grande sport e agonismo, con un ricco palinsesto di competizioni in programma, dal 20 al 22 e dal 26 al 29 settembre, negli storici campi in erba e in sabbia silicea de La Favorita di Palermo, integralmente rifatti – per l’occasione – con il progetto di Valeriano Bernardini, agronomo di Piazza di Siena e della Milano Jumping Cup.

Con la partecipazione di 400 binomi, il 15% provenienti da otto nazioni (Argentina, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Ucraina, Stati Uniti), il concorso ippico tra i più prestigiosi d’Italia – organizzato da Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani e con il supporto tecnico di Fieracavalli – si conferma così, ancora una volta, l’appuntamento di riferimento del mondo equestre.

Tante le gare in programma – per un montepremi totale di 292.600€ – dove si sfideranno nomi di caratura internazionale come il belga Ignace Marc Emile Philips De Vuyst – già vincitore della Coppa degli Assi nel 2016 – Gerfried Puck, Tobias Pfingstl e Christoph Obernauer – membri della nazionale austriaca – oltre ai campioni italiani Bruno Chimirri, Roberto Previtali, Luca Moneta, Luca e Simone Coata, Guido ed Eugenio Grimaldi.

