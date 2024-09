StrettoWeb

Il Comune di Milazzo ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – European Mobility Week che si terrà dal 16 al 22 settembre. La manifestazione, giunta alle 22° edizione, rappresenta un’occasione per promuovere obiettivi quali l’incremento di forme di mobilità sostenibile e la qualità della vita, per accrescere la consapevolezza della cittadinanza, in merito alle tematiche ambientali collegate alla mobilità e per presentare proposte alternative e sostenibili per i cittadini. L’edizione di quest’anno ha come tema “la condivisione degli spazi pubblici” per il perseguimento degli obiettivi della “European Mobility Week”, ovvero migliorare la qualità della vita urbana e promuovere la creazione di infrastrutture incentrate sulle persone; agevolare il ricorso a mezzi di trasporto meno inquinanti e promuovere il cambiamento comportamentale fornendo infrastrutture adeguate, reti, condizioni e destinazioni per la mobilità attiva e il trasporto pubblico.

E l’attività che Milazzo porterà avanti in questa sua prima partecipazione riguarderà la promozione dell’uso del Trasporto Pubblico Locale, in collaborazione con SAIS Autolinee, attraverso forme di incentivazione tariffarie che consentano ai cittadini e turisti di provare il servizio pubblico. Nello specifico, nella settimana dal 16 al 22 settembre sarà promosso un biglietto unico a tariffa agevolata (5 euro) che consenta l’uso di qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale in città. Inoltre sarà promossa, giovedì 19 una giornata di educazione stradale nelle terze classi degli istituti comprensivi.

“Abbiamo aderito a questo appuntamento alla luce delle tante iniziative che l’Amministrazione Comunale ha pianificato e sta attuando per il miglioramento della vivibilità urbana tramite l’adozione di stili di vita sostenibile – ha affermato l’assessore alla viabilità, Francesco Coppolino -. Penso alla pedonalizzazione del centro urbano riproposta a luglio ed agosto nei fine settimana per favorire l’uso del mezzo pubblico e della mobilità dolce. Ma anche alle azioni volte alla riqualificazione del trasporto pubblico locale favorendo l’implementazione di sistemi di infomobilità. A tutto ciò si aggiungono i progetti di riqualificazione di spazi pubblici atti a favorire la socialità. Tutta una serie di interventi finalizzati proprio a migliorare la qualità della vita urbana”.

