Messina, la viabilità per vari interventi

StrettoWeb

Per un migliore efficientamento del servizio, si è stabilito di istituire due spazi di fermata degli autobus di ATM in via Basilio Magno a Messina, contrada Baglio, in prossimità di uno slargo, uno per ciascuno dei due sensi di marcia.

Interdetti la sosta e il transito veicolare in un’area di piazza Casa Pia

Interdetti la sosta e il transito veicolare, con dissuasori di sosta ad archetti metallici parapedonali, nell’area di piazza Casa Pia, in prossimità del monumento “Porta Grazia”, dove insistono gli accessi al plesso scolastico “Juvara”. Il provvedimento è stato adottato per consentire la realizzazione di un’area di attesa per gli alunni durante l’orario didattico e, in particolare, durante le fasi di ingresso e di uscita della scolaresca.

Trasferiti cinque spazi di sosta riservati a ciclomotori e motocicli in via Industriale

Trasferiti cinque spazi di sosta, riservati a ciclomotori e motocicli, previsti precedentemente sul lato est di via Industriale, a nord dell’intersezione con via Gullì, e ora sul lato ovest della stessa via Industriale a sud dell’intersezione con via Maddalena. Provvedimento disposto a seguito dell’autorizzazione di un passo carrabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.