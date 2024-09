La Jasmin’s Cinema Moda and Dance di Reggio Calabria approda a Venezia

StrettoWeb

La Jasmin’s Cinema Moda and Dance di Sissy Nasuti approda a Venezia con il trailer di “Vite Salvate”, un film ispirato alle numerose e delicate problematiche sociali riguardanti l’ambito familiare e le categorie fragili. La Jasmin’s Cinema Moda and Dance di Reggio Calabria ha presentato il trailer al Forum Fedic all’81ª Mostra d’arte Cinematografica, il 5 settembre presso l’Hotel Excelsior del lido di Venezia.

I protagonisti del film

Sceneggiatura: Cettina Crupi

Aiuto registra: Enzo Cianci

Assistente alla regia: Pino Condò

Direttore della fotografia: Antonio Spurio

Attori: Jasmin Hilary Malafarina, Nikol Rosaria Manduci, Vincenzo Cianci, Cettina Crupi, Silvia Nasuti, Matilde Casile, Vincenzo Amadeo, Giuseppe Scafaria, Giuseppe Cogliandro, Rosalinda Doldo, Pino’ Condò, Davide Condò, Maria Luisa Scafaria, Cettina Scafaria, Grace Doni, Nunzio Doni, Ileana Berlingieri, Francesca Latella, Francesco Trunfio, Fabio Massimo Prestipino, Claudia Infortuna, Cogliandro Pasquale Alessio, Cogliandro Emanuela, Giusef Musarella, Amira Iordache Viorica, Ubaldo Ruggeri, Ruggeri Johara Venere, Sivie Romeo, Dominga Pizzi, Pasquale Casile, Alessia Ligato, Gioconda Aricò, Marco Bacilleri, Domenico Falduto, Francesca Lauretta, Domenico Cianci.

Operatore: Vincenzo Cogliandro

Scenografo: Pino Condò

Fonico e microfonista: Enzo Cianci.

I ringraziamenti

“Un ringraziamento doveroso va alla Fedic ( federazione italiana del cineclub) per aver accettato l’affiliazione dell’associazione Jasmin’s cinema moda And dance presentata dalla giovane regista Silvia Nasuti che ne è la presidente. In qualità di cineclub abbiamo avuto la straordinaria opportunità di partecipare al forum Fedic inviando colei che segue il cinema ormai da anni la grande Cettina Crupi, parlando del progetto che ha portato alla realizzazione della nostra opera”, si legge in una nota.

“Un altro ringraziamento doveroso va al comune di Lazzaro e Motta San Giovanni per aver sposato questo progetto ed aver contribuito alla realizzazione. Per la prima volta verrà proiettato il trailer a Reggio Calabria sabato 14 settembre ore 17 presso Piazza Vittorio Emanuele II nota come piazza Italia”.

