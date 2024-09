Escursionista disperso sull’Etna, ritrovato dal soccorso alpino

StrettoWeb

Allertati dal 118, nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 settembre, tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano hanno ritrovato un escursionista, originario di Francofonte (Siracusa), disperso a circa 2500 metri di quota sul versante sud dell’Etna, nella zona antistante il Rifugio Sapienza. L’uomo ha perso l’orientamento nella fase di ridiscesa, a causa anche della nebbia che nelle ore pomeridiane ha interessato il versante sud del vulcano.

Raggiunto telefonicamente dai nostri tecnici, in una prima fase dell’intervento, l’escursionista è stato orientato a distanza, verso le quote inferiori, per poi essere individuato e ritrovato. L’uomo, che si presentava in apparenti buone condizioni di salute, per quanto provato

dall’esperienza, è stato accompagnato dai soccorritori del CNSAS fino all’ambulanza 118, presente sul posto, per gli opportuni accertamenti sanitari. Al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) le attuali normative di legge assegnano la direzione ed il coordinamento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano ed impervio.

